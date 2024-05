5 ótimos filmes que entraram na surdina nas plataformas, da Netflix ao Max

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na vastidão de opções para assistir no streaming, equipe de VEJA selecionou cinco filmes saídos do forno que valem uma sessão. Confira abaixo as sugestões:

Todos Nós Desconhecidos

Onde assistir: Star+

Com os atores irlandeses Andrew Scott e Paul Mescal no protagonismo, o drama percorre o início do romance entre os dois enquanto viaja no tempo de forma poética, mostrando um reencontro do personagem de Scott com os pais que morreram quando ele era uma criança. Uma trama inteligente e melancólica sobre família, luto e identidade.

The Post

Onde assistir: Netflix

A produção de Steven Spielberg, com Tom Hanks e Meryl Streep, segue os bastidores de um grande jornal americano encurralado pelo governo após descobrir segredos de décadas que, se publicados, podem causar um grande rebuliço na política mundial – baseado em uma história real.

Dias Perfeitos

Onde assistir: Mubi

Indicado ao Oscar de filme internacional este ano, pelo Japão, a produção do diretor Wim Wenders segue de forma poética e minimalista a vida de um homem misterioso, que trabalha limpando banheiros em Tóquio. Embalada por uma trilha sonora arrebatadora, a produção reflete sobre felicidade, contentamento e as escolhas feitas na vida.

A Cor Púrpura

Onde assistir: Max

O musical inspirado no livro de mesmo nome dá uma roupagem mais arrojada e colorida ao clássico, adaptado nos anos 1980 por Spielberg em um marcante drama. A história de duas irmãs separadas e a dura vida de uma delas nos Estados Unidos do início do século XX é retratada com mais otimismo e entusiasmo aqui, sem deixar de lado as críticas sociais que fizeram da trama assinada por Alice Walker um clássico.

Vidas Passadas

Onde assistir: Globoplay para assinantes Telecine

Um dos filmes mais elogiados da leva do Oscar 2024, o romance semi-autobiográfico retrata o reencontro de um homem e uma mulher sul-coreanos separados na infância, quando ela se muda com a família para os Estados Unidos. De forma singela e afiada, a diretora Céline Song mostra as dores e alegrias dos caminhos trilhados, seja por escolha própria ou não.