A votação minúscula do advogado de Jair Bolsonaro

Atualizado em 2 out 2022, 22h09 - Publicado em 2 out 2022, 21h46

Atualizado em 2 out 2022, 22h09 - Publicado em 2 out 2022, 21h46

Em meio ao bom desempenho de vários bolsonaristas neste domingo, nem todos os candidatos apoiados pelo presidente têm o que comemorar nas eleições deste domingo.

O advogado do presidente, Frederick Wassef, por exemplo, se candidatou a deputado federal pelo PL em São Paulo, mas ficou longe de ter sucesso. Com 99,5% das urnas apuradas no estado, Wassef tem 3.616 votos, ou 0,02% dos válidos.

É o equivalente a um terço da performance do astro-pornô Kid Bengala (União Brasil), por exemplo, que somou mais de 10 mil votos — e também não foi eleito.

