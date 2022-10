O clima na porta da casa do presidente, em dia decisivo

Atualizado em 2 out 2022, 15h07 - Publicado em 2 out 2022, 13h53

Ao contrário de 2018, quando centenas de eleitores se reuniram na porta do condomínio Vivendas da Barra, residência do candidato à reeleição no Rio, este ano o clima é de um dia normal. Uma única eleitora, Vera Lúcia Britto, gritava: “O Bolsonaro deveria ser eterno, tinha que virar o rei do Brasil”. O cenário é pró-Bolsonaro: um boneco de papelão representando figura do presidente. Motoristas passam buzinando de seus carros. Depois de voltar pela manhã, o presidente foi para Brasília.

Em duas horas, neste domingo (2), cerca de 20 camisas foram vendidas na entrada do condomínio, com o preço variando entre 30 e 50 reais, “para incentivar o povo”, disse o único vendedor no local, que preferiu se identificar apenas como Fernandes. “Para falar a verdade, a venda de camisas, toalhas e bandeiras não está tão forte quanto em 2018”, disse. “É tipo quando um time é campeão: na primeira vez, todo mundo vibra mais”, teorizou.

A expectativa dos policiais em plantão na porta do condomínio é de que, com o término do horário de votação, o local fique lotado. Dois agentes fazem o monitoramento da entrada do condomínio