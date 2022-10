‘Todos que chegarem até as 17h votarão’, diz Alexandre de Moraes

Atualizado em 2 out 2022, 15h30 - Publicado em 2 out 2022, 15h02

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, declarou na tarde deste domingo, 2, pouco antes das 15h, que a votação vem sendo realizada “de maneira tranquila e harmoniosa”, apesar das longas filas registradas em várias cidades do país — classificadas por ele como “dentro da normalidade”. O ministro apontou ainda que todos os eleitores que chegarem às seções eleitorais antes das 17h receberão senhas e poderão votar, como ocorre em todos os pleitos.

“As ocorrências ou intercorrências normais de todas as eleições, substituição de algumas urnas, problemas, algumas filas, principalmente nesse horário, como sempre ocorre, que é o horário pré-almoço, geralmente das 11h30 à 13h30 sempre é o horário que tem o maior acúmulo de eleitores, mas isso também dentro da normalidade. Obviamente todos os eleitores e eleitores que chegarem até as 17h votarão. Isso não só nessa eleição como em todas as eleições. Serão distribuídas senhas para os eleitores que chegarem até as 17h, para que se complete normalmente a eleição”, declarou.

Questionado sobre a demora na votação em seções eleitorais do Rio de Janeiro, creditada a problemas na biometria, Moraes disse que não é possível afirmar que eventuais filas sejam consequência da verificação das impressões digitais de eleitores.

“Até porque em algumas zonas eleitorais, em várias seções já foi verificado um aumento do número de eleitores, ou seja, um menor número de abstenção. Ou seja, nós só vamos poder realmente saber por que, se eventualmente houve uma demora se for pelo aumento do número de eleitores, a diminuição da abstenção ou eventualmente é pela biometria. Mas, mesmo com essas filas nesse período, não fugiu da normalidade. Não há nenhum problema que necessite alguma medida por parte do TSE”, afirmou.

Sobre as eleições realizadas no exterior, que já foi encerrada em dezenas de países, Moraes afirmou que a votação também ocorreu de forma “pacífica, tranquila”. Ele ressaltou que houve algumas filas em Lisboa e em Paris, “pelo alto comparecimento, um comparecimento 50 e poucos por cento a mais do que o da eleição anterior, mas também sem nenhum grande problema”.

“E esperamos, obviamente, que isso continue até o final da eleição, por essas duas horas e 15 minutos que faltam”, comentou, por volta das 14h45.

O chefe do TSE relatou ainda que os testes de integridade com biometria foram realizados, como sempre, de maneira tranquila, em 641 urnas, com a participação voluntária de 1.019 eleitores, até as 13h. O ministro afirmou que não houve registro de dúvida dos votantes sobre o processo, que entenderam o projeto.