Ibaneis Rocha é reeleito governador do DF no primeiro turno

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito hoje no primeiro turno com pouco mais de 50% dos votos válidos. Mesmo com o apoio de Lula na campanha, seu principal oponente na disputa, o deputado distrital Leandro Grass (PV), obteve cerca de 26% dos votos válidos.

Ibaneis fez uma administração voltada para a entrega de obras. Brasília ganhou novo asfalto e dezenas de viadutos, que melhoraram o fluxo de veículos, diminuindo os congestionamentos. O atendimento hospitalar, ainda longe do ideal, também recebeu atenção da gestão do governador. Em alguns hospitais e unidades de saúde, os pacientes conseguem ser atendidos na hora.

Ibaneis também formou nova composição para ganhar as eleições. Ele escolheu para sua vice-governadora a deputada federal Celina Leão (PP), que tem alta aprovação na periferia de Brasília e é aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Seis ex-governadores do DF se candidataram nestas eleições. Dois deles nem chegaram a disputar o pleito. Na quinta-feira dia 29, o Tribunal Superior Eleitoral negou os registros de candidaturas dos ex-governadores José Roberto Arruda (PL) e de Agnelo Queiroz (PT) para a Câmara dos Deputados, em função de terem sido condenados em processos judiciais.