Esquerda larga bem na apuração e mantém sonho de ‘Nordeste vermelho’

Os candidatos de esquerda largaram bem nas campanhas aos governos do Nordeste e mantêm a esperança de uma nova “onda vermelha” no Nordeste, como ocorreu na eleição de 2018, quando a oposição de esquerda a Jair Bolsonaro (PL) venceu nos nove estados da região.

O PT lidera em cinco dos nove estados: Bahia (Jerônimo Rodrigues), Ceará (Elmano de Freitas), Rio Grande do Norte (Fátima Bezerra), Piauí (Raul Fonteles) e Sergipe (Rogério Carvalho).

Candidatos que integram a coligação que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram em outros três: Pernambuco (Marília Arraes, do Solidariedade), Maranhão (Carlos Brandão, do PSB) e Paraíba (João Azevedo, do PSB).

Em Alagoas, o líder, Paulo Dantas (MDB), embora seja de um partido que não está na coligação de Lula, é apoiado pelo ex-presidente e pede votos para o petista. Ele pertence ao grupo do senador Renan Calheiros, principal aliado de Lula no MDB.

Nos estados da região, o percentual apurado varia 0,77% em Alagoas a 18,21% no Piauí.