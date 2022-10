A vitória e a derrota dos ex-ministros da Saúde de Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

2 out 2022, 22h32

2 out 2022, 22h32

Dois ex-ministros da Saúde do governo de Jair Bolsonaro (PL) disputaram a eleição, mas apenas um estará no Congresso Nacional no próximo ano.

O general Eduardo Pazuello (PL) foi eleito para a Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Ele foi o segundo mais votado do estado, com mais de 204 mil votos. O militar deixou a pasta da Saúde em meio à críticas pela atuação do governo durante a pandemia da Covid-19.

Luiz Henrique Mandetta (União Brasil) perdeu a disputa pelo Senado no Mato Grosso do Sul para outra ex-ministra, Tereza Cristina (PP). O ministro, antes aliado de Bolsonaro, se tornou desafeto do presidente após deixar o governo.