As maiores vitórias bolsonaristas no primeiro turno

Atualizado em 2 out 2022, 22h02 - Publicado em 2 out 2022, 21h55

A eleição deste domingo, 2, trouxe boas notícias para muitos dos candidatos apoiados ou ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A começar pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deixou Fernando Haddad (PT) e principalmente Rodrigo Garcia (PSDB) para trás e vai ao segundo turno contra o petista.

O filho 02 do capitão, Eduardo Bolsonaro (PL), embora não tenha repetido a estrondosa votação de 2018, foi reeleito deputado federal com 738.000 votos. Ele obteve menos sufrágios que Carla Zambelli (PL, com 942.000) e mais do que Ricardo Salles (também PL, com 638.000), outros dois dos campeões de votos deste ano.

No Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos, 714.000 votos) vai ao Senado, enquanto Bia Kicis (PL, 213.000) ficará mais quatro anos na Câmara, sendo a campeã de votos no estado.

Outro bolsonarista vencedor, Onyx Lorenzoni (PL) vai ao segundo turno no Rio Grande do Sul, ao receber 2,3 milhões de votos. No Espírito Santo, Magno Malta (PL, 821.000 votos) foi mais um aliado do presidente eleito senador.

Confira a apuração do resultado das eleições 2022 aqui na Veja.