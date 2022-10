Bolsonaro vota e diz: “Com eleições limpas, não vai ter problema”

Atualizado em 2 out 2022, 11h32 - Publicado em 2 out 2022, 09h29

Por Gustavo Silva Atualizado em 2 out 2022, 11h32 - Publicado em 2 out 2022, 09h29

Em um momento tenso diante do resultado das pesquisas da véspera, que lançavam um cenário duvidoso quanto a um segundo turno, Jair Bolsonaro (PL) chegou às 8h50 deste domingo 2 para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O presidente estava acompanhado de doze agentes de segurança e, antes de votar, disse: “O que vale é o ‘DataPovo’. Com eleições limpas, não tem problema, que vença o melhor” Depois, entrou na seção eleitoral na Escola Municipal Rosa da Fonseca, onde passou quatro minutos, até reaparecer na saída.

Acompanhado de Daniel Silveira, (PTB) candidato ao Senado pelo Rio, que trajava camiseta preta com a estampa de uma arma, e do deputado federal Hélio Negão (PL), Bolsonaro se dirigiu à imprensa e afirmou: “Estou confiante que vencerei no primeiro turno”. E aproveitou os holofotes para falar de economia. “O Brasil é um exemplo para o mundo.” Arguido por um jornalista estrangeiro, que o provocou justamente sobre a questão econômica, o presidente mostrou-se impaciente: “Vai falar do seu país, cara.”

No dia anterior, em live nas redes sociais, Bolsonaro garantiu que seria eleito “com pelo menos 60% dos votos” e declarou: “Não tem como ser diferente”.

A chegada do presidente foi cercada de um forte esquema de segurança. Duas horas antes, usando a camisa verde-amarela do Brasil, cinco agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio desembarcaram em dois carros. Um helicóptero sobrevoou a vila militar. Quando o presidente pisou em sua zona eleitoral, havia onze carros, quatro motos, duas vans. No quarteirão da escola, avistavam-se os agentes do Exército. A polícia fez uma operação com cães farejadores.

Para entrar no cercadinho, os jornalistas tiveram que passar por duas revistas e um detector de metais.

Bolsonaro seguiu dali direto para Brasília.

Lula vota em São Bernardo do Campo

O petista, que tem chances de vencer no primeiro turno, segundo as pesquisas, votou em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Depois Depois de depositar o seu voto na urna, ele beijou o comprovante eleitoral e afirmou que esta é a eleição “mais importante” para ele e para o país. Lula também relembrou sua prisão que o impediu de votar em 2018 e sobre os bolsonaristas “mais fanáticos”.