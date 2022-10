Ícone do conservadorismo bolsonarista, Damares é eleita ao Senado no DF

Atualizado em 2 out 2022, 19h10 - Publicado em 2 out 2022, 19h08

A ex-ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, famosa por defender as pautas conservadoras do bolsonarismo, Damares Alves (Republicanos), foi eleita ao Senado pelo Distrito Federal. O resultado foi confirmado depois do TSE já apurar mais de 90% das urnas na região, entre as quais ela somou 45,04% dos votos. Damares venceu o duelo com a ex-colega de Esplanada Flávia Arruda (PL), que era ministra-chefe da Secretaria de Governo, e ficou com 26,79%.

A vitória é um desfecho positivo para Damares apesar da trajetória eleitoral errática que a ex-ministra bolsonarista teve. Depois de renunciar à pasta, ela foi sondada por Jair Bolsonaro (PL) para se candidatar ao Senado em São Paulo, disse preferir o Amapá e acabou optando pelo DF na última hora.

Sua candidatura inclusive causou uma saia justa no Distrito, uma vez que o nome oficial da chapa bolsonarista, que apoia o governador Ibaneis Rocha (MDB), é Flávia Arruda. Mesmo assim, a campanha de Damares fez o suficiente para sair vitoriosa no duelo de ex-ministras do presidente.