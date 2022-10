Ataques ao TSE são passado, diz Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes exaltou na noite deste domingo, 2, a atuação da Justiça Eleitoral nas eleições, disse que a era dos ataques à Corte é assunto passado e antecipou que as regras sobre proibição do porte de armas e limitação de uso de celulares serão mantidas no segundo turno. Embora o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores tenham transformado ataques à urna eletrônica em um verdadeiro cavalo de batalha, Moraes também descartou a chance de haver nova onda de ataques à Justiça Eleitoral no turno suplementar, quando o atual mandatário vai enfrentar o ex-presidente Lula (PT).

“O acirramento das campanhas é político. Não acredito que haja mais ataques maiores à Justiça Eleitoral. Até porque a Justiça Eleitoral mostrou sua competência e sua transparência na apuração”, disse o magistrado em pronunciamento no TSE. Questionado sobre como a Justiça Eleitoral vai lidar com eventuais atos de violência política, Moraes disse que não acredita que haja tantas preocupações. “O que a sociedade demonstrou foi maturidade democrática. Não tem motivo para que isso ocorra no segundo turno”, disse.

O presidente do TSE disse que a tendência é que as regras para a votação no segundo turno sejam as mesmas, com proibição de porte de armas. “Tudo será mantido, porque teve êxito. Não há necessidade de as pessoas irem armadas votar”, disse. “Se podemos afirmar que houve alguns vencedores, diriam que são dois: o primeiro, a sociedade, que demonstrou maturidade, consciência, tranquilidade e harmonia para votar. E o segundo, a Justiça Eleitoral, que mostrou competência e transparência na apuração dos votos”, declarou.