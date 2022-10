Atrás no primeiro turno, Haddad vai tentar aliança com Rodrigo Garcia

Depois da surpreendente votação do ex-ministro Tarcísio de Freitas ( o candidato bolsonarista venceu o primeiro turno em São Paulo, contrariando todas as previsões das pesquisas), o petista Fernando Haddad já estuda como fazer uma aliança com Rodrigo Garcia, o governador tucano que saiu derrotado no pleito. Haddad terá pela frente o duplo desafio: virar o jogo no segundo turno e fazer com que o partido vença pela primeira vez a eleição estadual paulista. A aproximação com os tucanos não será fácil. Além dos ataques feitos por Haddad a Rodrigo na campanha, o ex-governador Geraldo Alckmin, hoje vice de Lula, trabalhou forte no interior do estado para torpedear a candidatura do candidato tucano.