RS terá 2º turno entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, que passa raspando

Atualizado em 2 out 2022, 22h40 - Publicado em 2 out 2022, 22h24

Por Da Redação Atualizado em 2 out 2022, 22h40 - Publicado em 2 out 2022, 22h24

O Rio Grande do Sul terá segundo turno entre o ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) e o ex-governador Eduardo Leite (PSDB), que por pouco não ficou fora da disputa. Lorenzoni teve 37,5% dos votos, e Leite, 26,81%. Em terceiro lugar ficou Edegar Pretto (PT), com 26,77%, muito próximo do tucano. A diferença foi de apenas 2.441 votos a favor de Leite.

Onyx Lorenzoni tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um estado em que o atual mandatário tem bom desempenho. Já Leite renunciou ao governo do estado, em março, com a expectativa de ser ungido candidato do PSDB ao Palácio do Planalto, mas acabou não conseguindo viabilizar seu nome — os tucanos fecharam apoio a Simone Tebet (MDB), que não passou para o segundo turno da disputa presidencial.

Com Rodrigo Garcia (PSDB) fora da corrida pelo Palácio dos Bandeirantes em São Paulo — ele ficou em terceiro lugar, sendo derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) —, Leite é a última esperança dos tucanos de conseguir o governo de um dos maiores colégios eleitorais do país.