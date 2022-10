O fim melancólico da aliança entre Ciro e Tasso no Ceará

O primeiro turno das eleições estaduais no Ceará marcou o desempenho melancólico da aliança entre o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e o senador Tasso Jereissati (PSDB), dois caciques da política estadual.

Ciro se alinhou com Tasso para bancar a candidatura do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), ao governo cearense. Com 87% das urnas apuradas, Cláudio está longe do deputado estadual Elmano de Freitas (PT), que soma 53,16% e pode ser eleito em primeiro turno, e do deputado federal Capitão Wagner (União Brasil), que tem 32,42% e é o segundo colocado. Independente da decisão ou não neste domingo, é seguro afirmar que o candidato de Ciro e Tasso não tem chances de vencer a eleição.

O candidato pedetista sofreu principalmente com o crescimento de Elmano na reta final da pesquisa, impulsionado pelos apoios de Lula e do senador eleito Camilo Santana (PT). O deputado estadual foi lançado pelo PT após Ciro romper uma aliança estadual que governou o Ceará por quatro mandatos com Camilo e com seu irmão, Cid Gomes.

A candidata da chapa no Senado também ficou longe de ser eleita. Erika Amorim (PSD), apoiada por Tasso, Cláudio e Ciro, teve apenas 3,97%, longe de Camilo Santana, que será eleito à vaga única com cerca de 70% dos votos.