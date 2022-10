O aceno de paz de Cláudio Castro a Lula

Com o cenário no estado do Rio indicando claramente um segundo turno, as estratégias dos candidatos já está traçada. O governador Claudio Castro (PL), do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, seguirá tentando se afastar do embate nacional. Sua campanha já contabiliza a eleição de ao menos 70% da bancada fluminense no Câmara dos Deputados. E de 80% da Assembleia Legislativa. Em uma eventual vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, Castro conta com o fato de que a governabilidade será o grande eixo de interesse do eleito.

Se houver segundo turno nacionalmente, seus interlocutores avaliam que a maior preocupação de Lula será com a boa relação com os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas. Marcelo Freixo (PSB), no entanto, espera por apoio mais presente do ex-presidente – tanto no cenário de vitória de Lula neste domingo (2), quanto de segundo turno nacional.

Em uma campanha em que evitou usar Bolsonaro como cabo eleitoral, Castro tem dito aos mais próximos que, caso eleito, se relacionará bem com Lula e Bolsonaro. E que hoje tem eleitores em comum com o ex-presidente, em especial na Baixada Fluminense.