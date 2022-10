Veja quem é o candidato a deputado federal mais votado no Brasil

Atualizado em 2 out 2022, 22h20 - Publicado em 2 out 2022, 21h47

Por Leonardo Caldas Atualizado em 2 out 2022, 22h20 - Publicado em 2 out 2022, 21h47

Eleito com mais de 1,4 milhão de votos, Nikolas Ferreira (PL-MG) é o deputado federal mais votado do Brasil em 2022, superando nomes como Guilherme Boulos (PSOL), Carla Zambelli (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL), os três candidatos mais votados em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Em Minas, Ferreira superou com larga vantagem André Janones (Avante), que teve o apoio do ex-presidente Lula e recebeu pouco mais de 230 mil votos.

Fenômeno nas redes sociais, Ferreira é conhecido pelo apoio constante às pautas de Bolsonaro, que já declarou admiração pelo rapaz. Evangélico da denominação Comunidade Graça e Paz, ele foi o segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte, com 29.388 votos, e o mais jovem entre os políticos eleitos para a Câmara Municipal em 2020 entre todos os candidatos do país.

Nas redes sociais, o bolsonarista comemorou: “Oficialmente o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais tem nome: Nikolas Ferreira”, comentou o vereador que rompe também o recorde no estado que era de Patrus Ananias (PT), com 523 mil votos nas eleições de 2002.