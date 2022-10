Como São Paulo vem desequilibrando o jogo nas eleições presidenciais

Nem o bolsonarista mais otimista poderia prever o desempenho do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Desde o início da apuração em São Paulo, ele vem figurando na liderança da disputa e, no início da noite deste domingo, com mais de 40% das urnas apuradas no estado, tem cerca de 45% dos votos contra pouco menos de 34% do segundo colocado, o petista Fernando Haddad. Caso se confirme até o final esse cenário, ele contraria todas as pesquisas às vésperas das eleições. Segundo analistas, esse ótimo desempenho de Tarcísio no estado com maior peso eleitoral do país é uma das explicações para a também surpreendente liderança nacional de Jair Bolsonaro contra Lula, no momento em que quase 50% das urnas já foram contabilizadas.

