Alexandre Correa pede prisão de Ana Hickmann por crime; ela reage

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um pedido de prisão de Ana Hickmann foi solicitada por Alexandre Correa, que alega alienação parental. A apresentadora não teria entregue o filho do ex-casal, Alezinho, de nove anos, para passar as férias com ele. Nesta quarta-feira, 3, o empresário acionou sua defesa, representada pelos advogados Enio Martins Murad e Diva Carla Bueno Nogueira, para que a apresentadora fosse detida em até 24 horas. Através de um comunicado de sua assessoria de comunicação distribuído à imprensa nesta quinta-feira, 4, Ana garante que as datas de visitação são cumpridas de acordo com os advogados do ex-casal.

“A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, conforme abaixo: 1ª visita: 11/12; 2ª visita: 18/12; 3ª visita: 26/12; 4ª visita: 03/01.“

Leia também:

O que há em comum na briga familiar entre celebridades que agitaram 2023

Ex de Ana Hickmann tenta se vitimizar: sem luz, sem telefone e sem teto

Continua após a publicidade

Michelle Bolsonaro quer se encontrar com Ana Hickmann

Os bastidores do tenso encontro de ex de Ana Hickmann com filho

Ex de Ana Hickmann culpa Lula por falência pessoal

Como Paulo Guedes irá ajudar Ana Hickmann na gestão financeira

Continua após a publicidade

O motivo que fez marido de Ana Hickmann desistir de divórcio

Marido de Ana Hickmann abriu mão da guarda compartilhada do filho

Como Ana Hickmann pode comprovar falsidade ideológica do marido

Por que Justiça negou divórcio de Ana Hickmann por Lei Maria da Penha

Continua após a publicidade

O comentário de Lula sobre agressão de Ana Hickmann

Ana Hickmann revela motivo da agressão de Alexandre Correa: ‘Canalha’

Alexandre Correa tem porta de imóvel arrombada pela polícia

Ana Hickmann grava vídeo após agressão: ‘Não está tudo bem’

Continua após a publicidade

Ana Hickmann surge na TV com hematoma no braço

O apelo religioso do marido de Ana Hickmann após desabafo nas redes

O problema de Ana Hickmann antes de possível divórcio

As revelações sobre conturbada relação de Ana Hickmann com o marido

Continua após a publicidade

Ana Hickmann: sem anel e abraços coletivos ao chegar na Record

Filho de Lula lembra apoio de marido de Ana Hickmann a Bolsonaro