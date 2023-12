Como Paulo Guedes irá ajudar Ana Hickmann na gestão financeira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-ministro da Economia durante o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, vai ajudar a apresentadora Ana Hickmann na gestão do patrimônio de suas empresas. Com uma dívida de cerca de 15 milhões de reais, uma das razões de sua separação com o empresário Alexandre Correa, Hickmann se tornou cliente da Legend investimentos. A empresa foi criada em outubro pelo empresário Roberto Justus e hoje tem Guedes como um de seus sócios. Além deles, Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo de Bolsonaro, e amiga de Ana, está por trás do time que vai trabalhar na reestruturação financeira da apresentadora. As mudanças foram anunciadas por ela nesta quinta-feira, 7, no Instagram. Junto com o financeiro, Hickmann também mudou a assessoria de imprensa para a Plataforma Oceano, da qual é sócia, depois da demissão de Cláudia Helena.