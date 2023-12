Os bastidores do tenso encontro de ex de Ana Hickmann com filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Correa descreveu seu reencontro com o filho, Alexandre Júnior, nesta segunda-feira, 11, nas redes sociais. O ex-marido de Ana Hickmann ficou 30 dias longe da criança, após as acusações de agressão física e golpes financeiros pela apresentadora. Por meio do Instagram, ele compartilhou fotos de Alezinho com um texto sobre o tempo que passaram juntos. “Filho, foram três horas que valeram demais! Almoçamos na vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, está bruto, 1,61 m com nove anos, altura média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais, Ale. A melhor parte [foi] quando você disse firme e seguro: ‘Eu sou o homem da casa agora, pai’. Amo você até o infinito”, escreveu Alexandre.