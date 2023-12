O que há em comum na briga familiar entre celebridades que agitaram 2023

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ano agitado para exposição de desentendimentos familiares, 2023 ajudou a separar o que já não vinha sendo bem orquestrado dentro das quatro paredes de muitas residências de celebridades. Larissa Manoela, 22, foi assunto na mídia depois de expor sua briga com os pais, Silvana e Gilberto, durante entrevista ao Fantástico, da TV Globo, exibida em agosto. Na época, a atriz afirmou que não tinha controle sobre o próprio patrimônio e que, para romper com seus progenitores, abriu mão de uma quantia de 18 milhões de reais.

Ainda no âmbito econômico, os herdeiros do Gugu Liberato se mantiveram bastante divididos quanto à divisão de bens do apresentador: as filhos Sofia e Marina, irmãs gêmeas de 19 anos, e a mãe Rose di Matteo, que pede na Justiça reconhecimento de união estável, de um lado; e João Augusto, 21, do outro. Há ainda Thiago Salvático, que diz ter sido companheiro de Gugu e também pede reconhecimento de união estável. A coluna acompanhou os desentendimentos dos herdeiros ao longo do ano, com trocas de acusações, vazamento de documentos e mensagens via redes sociais. Uma trama digna de novela. Relembre a linha do tempo para dar conta dos desdobramentos desse caso.

No campo conjugal, Preta Gil, 49, rompeu o casamento com Rodrigo Godoy, 34, em meio a seu tratamento oncológico. A cantora pediu o divórcio do personal trainer, com quem estava casada havia 10 anos, por descobrir infidelidades do parceiro com uma de suas funcionárias.

O acidente de Kayky Brito, 35, na madrugada de 2 de setembro, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, também levantou desentendimentos entre familiares. Primeiro entre a família do ator e o amigo Bruno de Luca, 41, que estava na localização do atropelamento e não prestou socorro. Depois, entre Kayky Brito e a mulher Tamara Dalcanale, 34, que não foi mencionada, nem mencionou a família Brito em publicações sobre a recuperação do atleta – além de voltar para Curitiba sem a companhia do ator, que permaneceu no Rio.

Neste mesmo ano de “tumultos” domésticos, veio à tona o desentendimento entre Alexandra Marzo, filha de Betty Faria, com o ator Cláudio Marzo, que morreu em 2015. Segundo Alexandra, a mãe é uma “sociopata” e a afasta da filha Giulia Butler. Betty não quis comentar o caso.

Nos quase “finalmentes” de 2023, em novembro, a apresentadora Ana Hickmann, 42, registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Ela e o empresário carioca Alexandre Correa, 51, estão casados desde que a apresentadora tinha 16 anos. Ao que parece, a motivação foi uma briga após Ana contestar as diversas dívidas acumuladas por ele, sem seu consentimento. Os dois são pais de Alexandre, hoje com 9 anos. Ana pede o divórcio.

Em comum, todos os casos mencionados chegam ao término do ano sem conciliação, levando para 2024 a tentativa de se apaziguarem os acalorados ânimos.