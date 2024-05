O que o futuro guarda para Eliana — segundo a versão original de Renascer

Em Renascer, a vida de Eliana (Sophie Charlotte) sofre uma grande reviravolta após ela ser expulsa da fazenda de cacau do ex-sogro, José Inocêncio (Marcos Palmeira). Na versão original da novela, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1993, a dondoca fica na miséria depois de descobrir que não tem direito às terras de José Venâncio (Rodrigo Simas), assassinado em uma emboscada. O publicitário foi casado com Eliana em regime de comunhão parcial de bens e morreu antes de finalizar o divórcio. A moça não pôde ficar com o espólio do ex-marido, que herdou as terras da mãe, Maria Santa (Duda Santos), antes do casamento.

Sem ter para onde ir, a personagem é acolhida por Sandra (Giullia Buscacio), filha do coronel Egídio (Vladmir Brichta) que vive afastada do pai na casa da falecida cafetina Jacutinga (Juliana Paes). Juntas, as colegas transformam o antigo bordel em uma casa de forró, seguindo a sugestão de Rachid (Almir Sater), proprietário do imóvel.

Quando Egídio é abandonado pela mulher Iolanda (Camila Morgado), a “dona patroa”, Eliana aproveita para flertar com o coronel. Astuta, a moça logo se casa com o rival de José Inocêncio e passa a morar em sua fazenda. Apesar do novo matrimônio, ela não abre mão do romance com o jagunço Damião (Xamã).

Na reta final da trama, Egídio é assassinado por Mariana (Theresa Fonseca) e deixa sua fortuna para a esposa. Viúva pela segunda vez, Eliana assume as terras do ex-marido e termina a novela casada com Damião, com quem tem um filho. Se o roteiro do remake — assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa — não for alterado, o destino da dondoca na novela das nove será o mesmo.

