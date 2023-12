O motivo que fez marido de Ana Hickmann desistir de divórcio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Correa desistiu do processo de divórcio da apresentadora e modelo Ana Hickmann. Segundo a defesa do empresário, Enio Martins Murad, a decisão desta segunda-feira, 4, foi tomada após a Justiça negar que o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha ocorresse pela Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar e determinar que o divórcio litigioso seja apreciado pela Vara de Família.

“Nós pedimos a desistência do processo de divórcio e foi extinto. Foi por vontade do Alexandre, ele desistiu do processo […] Então, para não ter tanto processo, tanta demanda, só vai ficar a ação de divórcio da Ana”, explica. No sábado, 4, a Justiça autorizou que Alexandre veja o filho Alezinho, na presença de terceiros.