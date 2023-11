Ana Hickmann surge na TV com hematoma no braço

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os telespectadores mais atentos do Hoje em Dia, da TV Record, perceberam um detalhe em Ana Hickmann nesta quinta-feira, 16. Ela estava com um hematoma no braço esquerdo. A apresentadora, que desde o episódio de agressão do marido Alexandre Correa só havia aparecido com roupa de mangas longas, surgiu com um vestido, onde foi possível observar uma mancha roxa na altura do cotovelo. Nesta manhã ela publicou uma foto enquanto se preparava para entrar ao vivo. Na imagem, aparece no camarim se maquiando. “Cada dia mais forte”, diz na legenda.