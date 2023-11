Filho de Lula lembra apoio de marido de Ana Hickmann a Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann revelou que, após uma briga com seu marido, o empresário Alexandre Correa, na noite de sábado, 11, precisou pedir socorro à Polícia Militar na cidade de Itu (SP). No boletim de ocorrência, consta que ela foi pressionada contra a parede, teve o braço machucado e foi ameaçada. Luis Claudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), usou as redes sociais para lembrar que Alexandre já posou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Não salva um…”, provocou ele na legenda da foto em que Alexandre aparece ao lado de Bolsonaro.

Luis Claudio resgatou frases proferidas pelo empresário na época das eleições, tais como: “Até agora eu não tinha declarado o meu voto. Meu voto vai para o Bolsonaro e você aí vote nele também”. Ele também recordou falas machistas de Alexandre sobre Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), e à deputada federal Maria do Rosário (PT). “Avisem a Gleisi e a Maria do Rosário que se sobrevoarem Brasília de vassoura, serão abatidas”, escreveu o empresário, sugerindo a morte das políticas e também as comparando a bruxas.