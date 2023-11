Em registro policial, Ana Hickmann diz ter sido agredida pelo marido

Depois de uma briga na tarde deste sábado, 11, a ex-modelo e apresentadora Ana Hickmann fez um boletim de ocorrência (BO) contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi registrado na delegacia da cidade de Itu, em São Paulo, onde o casal vive em um condomínio de luxo. Após a agressão, ela chamou a Polícia Militar, por volta das 15h30 de ontem, que foi até o local e depois acompanhada até à delegacia. A apresentadora da RecordTV também procurou atendimento médico em um hospital da cidade e precisado pôr uma tipoia em um dos braços.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Hickmann contou à polícia que foi agredida e ameaçada pelo marido, com quem está casada desde 1998. A discussão, segundo o relato, começou na cozinha da residência, na presença do filho do casal, de 10 anos, e de alguns funcionários. Com a briga, o menino, assustado, saiu daquele ambiente. Nas informações contidas no BO, Alexandre teria pressionado a apresentadora contra a parede e chegado a agredir com cabeçadas.

Ainda pelo depoimento prestado à polícia, em meio à agressão, a apresentadora teria conseguido se afastar do empresário e ao tentar pegar o celular para ligar para as autoridades e pedir socorro, deixado em uma área externa da casa, ele fechou bruscamente a porta de correr da casa. Com isso, Ana Hickmann teria machucado o braço esquerdo. No momento em que os policiais chegaram à casa do casal, Alexandre não estava mais lá.

Após registrar as agressões, a apresentadora se dirigiu sozinha à Santa Casa de Itu e passou por uma avaliação médica, sendo liberada em seguida. Apesar do registro policial, ela não solicitou medida protetiva.

Procurada, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann confirmou a briga do casal e se pronunciou por meio de nota. “Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física”, informa.