Luciano lança música gospel e diz: ‘Não há intolerância religiosa no país’

Com 33 anos de carreira ao lado do irmão Zezé di Camargo, formando uma das duplas sertanejas de maior sucesso no país, Luciano Camargo vem nos últimos tempos enveredando para a música gospel. Prestes a lançar o single Terra Fértil, seguida de Filho de Manoel, o cantor é o convidado da semana no programa da coluna GENTE. Além de explicar que não pretende abandonar o gênero que o consolidou junto a Zezé, cuja história já foi narrada até nos cinemas, em Dois filhos de Francisco, Luciano fala da conversão ao evangelho, diz que paga dízimo e defende que não há intolerância religiosa no país.

“Não existe isso. A intolerância religiosa você encontra em outros países. Aqui no Brasil, você anda com a sua bíblia à mostra, onde quiser. Você entra na rua e pode falar o nome de Jesus Cristo. A intolerância hoje, que é muito mostrada na rede social, é um pouco fake news. Agora, existe a intolerância ao nome de Jesus. Isso existe aqui, fora do Brasil… Mas intolerância religiosa, não. Tem quantos tipos de religiões dentro do nosso país? E pode andar tanto com a sua bíblia, quanto com um turbante. O que existe no mundo, e está cada vez mais em evidência, é a intolerância ao nome de Jesus”, diz ele, em dissonância com os números que mostram o aumento dos ataques a religiões de matrizes africanas. “Eu falo apenas do que sei, os números que tenho acesso e conhecimento”.

Luciano já está na carreira gospel há quatro anos. Recentemente, se uniu a um grande escritório no segmento religioso para seu gerenciamento artístico, planejamento e produção de shows. Só não pensa em se tornar pastor. “Só fiz até a terceira série, sou ovelha de um rebanho, só isso”, diz.