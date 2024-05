A mentira sobre Buba em ‘Renascer’; e a nova chance de Guilherme Fontes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Buba (Gabriela Medeiros) será confrontada com seu passado em Renascer. Nos próximos capítulos, ela reverá os pais, Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes). É uma adaptação curiosa, já que na primeira versão da trama, a personagem não tinha pais.

Após insistência de Augusto Inocêncio (Renan Monteiro), Buba viajará para sua cidade natal. Porém, se decepcionará ao descobrir uma mentira cruel dos pais. Na recepção do hotel, Buba encontra um amigo de infância, que não a reconhece, mas nota semelhança com um conhecido. “Foi mal, é que você me fez lembrar dele [Beto] e faz um tempo que ele morreu. Bateu uma saudade”. Buba pergunta então quem afirmou que Beto morreu e Décio a reconhece. O rapaz conta que os pais alegaram que ela tinha sofrido um acidente fatal. Nos capítulos seguintes, Buba será rejeitada pelo pai. Sem escrúpulos, Humberto será agressivo e a chamará de “aberração”.

Guilherme Fontes, aliás, tem uma nova chance de emplacar um bom trabalho na TV Globo. Isso porque, desde que se envolveu em polêmicas ao dirigir o filme Chatô, que levou mais de dez anos para ser entregue ao público, ele sempre precisa responder sobre as questões financeiras da obra (em 2017, foi condenado a ressarcir os cofres públicos em quase 2 milhões de reais). Com um personagem polêmico e com toda essa força dramática na trama da TV Globo, Guilherme pode enfim sair das sombras do passado como diretor.