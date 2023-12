Michelle Bolsonaro quer se encontrar com Ana Hickmann

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann não escondeu de ninguém que teve encontros e apoiou Jair Bolsonaro (PL) na última eleição. Em seu perfil no Instagram, publicou foto com o então presidente, ao lado do marido, Alexandre Correa, atualmente acusado de agressão. “Hoje eu tive a honra de conhecer o meu presidente”, escreveu na legenda. Por esta proximidade ideológica e por toda a repercussão que ganhou seu pedido de divórcio após agressão física cometida pelo marido, a coluna soube que já há uma tentativa de aliados de Michelle Bolsonaro de orquestrarem um encontro entre elas para breve. Michelle quer se tornar cada vez mais uma agente da pauta feminina no PL, peça fundamental para as eleições ao senado. Vale lembrar ainda que Ana recorreu ao ex-ministro Paulo Guedes para socorrer suas finanças.