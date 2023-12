Ex de Ana Hickmann tenta se vitimizar: sem luz, sem telefone e sem teto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que Ana Hickmann acusou o ex-marido de violência doméstica e patrimonial, em 11 de novembro, os dois vivem uma batalha na Justiça para a separação, além de uma troca constante de alegações na mídia. Nesta semana, Alexandre Correa voltou à mídia para falar contra a ex-mulher. O empresário atualmente estaria morando de favor no apartamento de um casal de amigos, e afirmou que a apresentadora cortou sua linha telefônica e seu plano de saúde. Ele ainda acusa Ana de ter cancelado o plano, mesmo ciente da necessidade do acompanhamento por conta de um câncer no pescoço descoberto em novembro de 2020. O que foi negado pela assessoria de imprensa da comunicadora, que declarou que Alexandre é o titular responsável do contrato, cabendo apenas a ele a permissão para cancelamento.

O empresário também afirma que Hickmann está encenando um processo de vitimização para obter lucros com novos trabalhos. Ele acusa a ex de ter simulado uma agressão para se livrar de dívidas que podem chegar a 40 milhões de reais. Em nota, Ana novamente negou todas as alegações.