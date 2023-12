Ex de Ana Hickmann culpa Lula por falência pessoal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, solicita à Justiça a suspensão da execução das dívidas da empresa Hickmann Serviços LTDA. Enquadrado na Lei Maria da Penha por denúncias de violência doméstica, o empresário busca recuperação judicial como meio de evitar falência da empresa na qual ele e Ana são sócios. Na proposta apresentada por sua defesa, a recuperação judicial seria considerada estratégia crucial para preservar a empresa, descrita como “sempre próspera”.

Conhecido por suas posições bolsonaristas, ele atribui o suposto declínio de seus empreendimentos à atual gestão do presidente Lula. “A exemplo das diversas grandes marcas e franquias que fecharam as portas no Brasil após o início do governo atual e da crise que assola o mundo em face de duas grandes guerras em plena e contumaz beligerância e dos resquícios do fechamento do comércio após a pandemia do Covid”, diz trecho do documento da defesa.