As revelações sobre conturbada relação de Ana Hickmann com o marido

O apresentador Britto Jr, ex-colega de Ana Hickmann, falou nas redes sociais após denúncia de agressão e violência doméstica da apresentadora contra o marido, Alexandre Correa. “Machismo não perdoa nem uma mulher de dois metros de altura”, escreveu Britto o X, antigo Twitter.

“Ele é o cão de guarda dela. A protege de tudo e de todos. Mas, sim, é um sujeito sem papas da língua. Daí a ser violento com sua mina de ouro, eu não sei e nem quero saber”, comentou ele quando questionado sobre a personalidade de Alexandre. “É um momento ruim, de crise familiar. No entanto, não devemos torcer pelo mal de ninguém. Desejo com todo o meu coração que eles se entendam em nome da família, já que têm um filho”, publicou Britto.

Mais tarde, no Instagram, ele publicou um vídeo falando sobre a situação do casal. “Ele sempre dizia que ela era um produto. Não podia descuidar do seu peso, do seu visual porque a Ana era uma mina de ouro e, por isso, ele a defendia com unhas e dentes. Fazendo o seu papel”, declarou o apresentador.