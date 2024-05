Voa, Brasil vai melhorar capacidade de operação no país, diz CEO da Latam

Jerome Cadier, presidente da companhia aérea Latam no Brasil, afirmou que a empresa está pronta para lançar passagens a 200 reais por meio do programa Voa, Brasil e diz que espera o lançamento oficial “nas próximas semanas”. O executivo esteve presente no evento As 100 Empresas Mais Influentes do Brasil, organizado por VEJA Negócios e Lide. “A Latam está pronta para o Voa, Brasil e acredita que este é um bom programa. As populações eleitas como alvo são clientes que não voam atualmente, isso vai melhorar a capacidade de operação da companhia. A gente conta com o lançamento nas próximas semanas”, disse em entrevista gravada ao repórter Diego Gimenes. Confira outras entrevistas concedidas durante a cerimônia de premiação no YouTube de VEJA e no Radar Econômico.

