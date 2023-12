Marido de Ana Hickmann abriu mão da guarda compartilhada do filho

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Correa decidiu abrir mão da guarda compartilhada do filho, Alezinho, de 9 anos, com Ana Hickmann. O advogado Enio Martins Murad, que representa Correa, afirmou, nesta sexta-feira, 1, que Alexandre quer apenas a regulação das visitas ao filho, que não vê presencialmente desde o dia 11 de novembro, quando a apresentadora registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica contra o então marido.

“Na ação do divórcio, o Alexandre ofereceu e fez questão que a guarda do Alezinho fique com a Ana. Ele só quer o direito de regulação de visitas. Então essa teoria que vem sendo veiculada nas mídias de que a ação da alienação parental seria uma estratégia não é verdade. Ele só quer o direito de ver o filho duas vezes por semana. Por isso as especulações que têm saído nas mídias são lamentáveis e tristes, já que coíbem o direito de ele ver o filho”, afirma Murad.