Alexandre Correa tem porta de imóvel arrombada pela polícia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após as polêmicas nos últimos dias envolvendo Alexandre Correa, de 52 anos, e Ana Hickmann, de 42, o empresário entrou com o pedido de divórcio, na manhã desta sexta-feira, 24. A ação, ingressada na comarca de Itu, interior de São Paulo, cidade em que o casal morava com o filho de nove anos, acontece dois dias após a Justiça paulistana deferir medida protetiva à apresentadora.

De acordo com a defesa de Alexandre, a polícia arrombou o apartamento dele em Perdizes, bairro da área nobre de São Paulo, em busca de uma suposta arma não registrada. “A polícia tinha um mandado de busca de uma arma, mas, quando tomamos ciência do mandado, estávamos na Delegacia de Itu, e nos colocamos à disposição para abrir o apartamento e acompanhar a busca da suposta arma”, disse o advogado Enio Martins Murad a Quem. Para ele, a polícia agiu com “abuso de poder”. “O Alexandre foi revistado, o carro dele também. Destruíram duas portas do apartamento e reviraram o local. Tinha ordem judicial, mas consideramos um arrombamento invasivo e desnecessário. Ele não tem arma alguma, não foi encontrada arma, não existe arma, isso tudo é mentira, fake news”, afirmou.