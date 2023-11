Ana Hickmann grava vídeo após agressão: ‘Não está tudo bem’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann, 42 anos, divulgou um vídeo na noite desta quinta-feira, 16, dias após sofrer uma agressão do marido, o empresário Alexandre Correa, 51 anos. Em alguns trechos, ela diz:

“Pessoal, diante de tudo o que está acontecendo na minha vida, eu decidi vir aqui falar um pouco com vocês que sempre me acompanharam. Existem muitas coisas que precisam ser ditas, mas em respeito ao meu filho e também ao meu processo, isso vai acontecer no momento e na hora certa. (…) Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando ‘Oi pessoal, tudo bem?’, porque não está tudo bem! Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, no final do programa Hoje em dia, eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. (…) Não tivemos conteúdo aqui porque não tinha motivo de alegria, para colocar nada de bom. Não foi nem um pouco feliz. Não vem sendo nem um pouco feliz. Vem sendo muito difícil, aliás. Eu não vou parar de viver, de ser feliz, de lutar, de cuidar do meu filho”.