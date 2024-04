A disputa acirrada pela prefeitura de uma das capitais nacionais do agro

O ex-governador do Mato Grosso do Sul André Puccinelli (MDB) e a deputada federal Rose Modesto (União-MS) estão tecnicamente empatados na disputa pela prefeitura de Campo Grande nas eleições municipais de 2024, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira, 25, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, Puccinelli conta com 26,4% das intenções de voto contra 19,5% de Rose no principal cenário eleitoral da capital sul-matogrossense, um dos maiores pólos brasileiros do agronegócio. Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, ambos estão quase no limite do empate técnico.

Puccinelli é um dos tradicionais caciques do MDB no Mato Grosso do Sul, tendo chefiado o Executivo de Campo Grande pelo partido entre 1997 e 2005 e, posteriormente, governado o estado por outros dois mandatos consecutivos, de 2007 a 2015. No intervalo entre a prefeitura e o governo estadual, ocupou por dois anos uma cadeira na Câmara dos Deputados, também pelo MDB.

Rose Modesto, por sua vez, deixou seu segundo mandato na Câmara dos Deputados no início de 2023 para assumir a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), autarquia ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Antes disso, foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul pelo PSDB, na gestão do também tucano Reinaldo Azambuja.

Prefeita em baixa

Em terceiro lugar na pesquisa eleitoral está a atual prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), com 14,4% das intenções de voto. Na sequência vêm os deputados federais Humberto Pereira (PSDB) e Camila Jara (PT), com 11,5% e 6,5%, respectivamente.

O levantamento Paraná Pesquisas indica uma forte rejeição à gestão municipal de Adriane Lopes, que acumula hoje 53,5% de desaprovação contra 41% de aprovação. Adriane assumiu a prefeitura em 2022 depois que o prefeito Marquinhos Trad (PDT) renunciou ao cargo para disputar o governo do Mato Grosso do Sul. Na ocasião, o ex-prefeito foi derrotado no primeiro turno e acabou em sexto lugar na corrida estadual, enquanto Puccinelli e Rose Modesto ficaram, respectivamente, em terceiro e quarto lugar.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Campo Grande, entre os dias 19 e 24 de abril. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.