O apelo religioso de marido de Ana Hickmann após desabafo nas redes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Correa se mostrou abalado ao ser denunciado por violência doméstica e lesão corporal pela apresentadora Ana Hickmann. Nesta quarta-feira, 15, o empresário resolveu tomar uma atitude drástica: apagou as fotos e vídeos que tinha com a mulher e excluiu todos os registros de seu perfil no Instagram. Manteve apenas um post religioso com uma foto do orixá Oxóssi, desativando a opção de comentário dos seguidores: “Oxóssi. Caçador de uma flecha só. Filho de Oxalá e Yemanjá! Tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!”.