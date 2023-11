Ana Hickmann revela motivo da agressão de Alexandre Correa: ‘Canalha’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ana Hickmann falou pela primeira vez neste domingo, 26, sobre a agressão que sofreu do marido e empresário Alexandre Correa em casa após uma discussão presenciada pelo filho do casal, Alezinho, de 9 anos. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, ela chamou o marido de “covarde”, “canalha” e “agressor”, confirmando que pediu o divórcio. “Tentei me desvencilhar dessa relação algumas vezes. Todo mundo ao meu redor me fazia acreditar que eu era a errada”.

Em seu relato, a briga começou porque Alexandre não gostou de ouvir Ana falando para o filho sobre os problemas financeiros que eles estariam enfrentando. “A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar”, disse a apresentadora ao então marido. O empresário ficou agressivo e teria dito ao menino que ela era “louca” e que estava mentindo.

O filho presenciou parte da briga. “A hora que ele [Alexandre] fechou a porta no meu braço não, mas antes, sim. (…) Ele [Alexandre] veio sim para me dar uma cabeçada. Ele não me acertou porque me esquivei. Gritei muito, fiquei com medo dele”. Ao sair do cômodo em que estava com o celular na mão, Alexandre fechou a porta no braço de Ana, que se machucou. Nesse momento, quem a ajudou foi seu cachorro, que ao comando de Ana, avançou no empresário. “Ficou bem inchado [meu braço]. Não conseguia mais ter movimento.”