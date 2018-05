Ao vivo: apesar de concessões, greve dos caminhoneiros entra no 8º dia

Apesar do pronunciamento do presidente Michel Temer na noite de sábado para anunciar as medidas adotadas pelo governo após a reunião com os líderes dos caminhoneiros, a greve da categoria entra em seu oitavo dia nesta segunda-feira. Temer comunicou que o preço do diesel sofrerá uma redução de 0,46 centavos por litro. O governo assumirá o que ele chamou de “sacrifícios no orçamento” e honrará seus compromissos sem comprometer a Petrobras. As outras novidades são três medidas provisórias que tratam da isenção da cobrança do eixo suspeito nos pedágios, a garantia de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para os caminhoneiros autônomos, e uma tabela com valores mínimos para os fretes rodoviários.

Acompanhe as últimas notícias sobre a greve dos caminhoneiros, a falta de combustível e a expectativa de aceitarem condições do governo:

10:10 – Motoristas de ônibus fretados protestam em São Paulo

Cerca de 50 motoristas de ônibus fretados protestam na manhã desta segunda-feira, 28, na zona sul da capital paulista, de acordo com informações da Polícia Militar. A manifestação é contra o preço dos combustíveis e em apoio à greve dos caminhoneiros.

09:58: USP sem aulas

Aulas nos cursos de graduação da Universidade serão suspensas no período de 28 a 30 de maio https://t.co/Y7CZJEffbK — USP (@usponline) May 28, 2018

09:52 – Combustíveis disparam

Levantamento semanal da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que todos os combustíveis ficaram mais caros por causa da greve dos caminhoneiros. O litro do diesel, principal motivo para as reivindicações dos trabalhadores, saltou de 3,595 reais para 3,788 reais entre a semana encerrada no último dia 26 e a pesquisa anterior – finalizada em 19 de maio

09:37 – Transporte público em Sâo Paulo

Ônibus municipais da cidade de São Paulo operam com 60% da capacidade na manhã desta segunda-feira.

09: 15 – Paralisações seguem em 16 estados e no Distrito Federal

Acordo anunciado ontem por Temer parece não ter sensibilizado os caminhoneiros que param as estradas do país.

08:43 – Blog do Noblat: Temer chama o Pires, mas não havia Pires

Sempre que se via contrariado, João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar de 64, ameaçava chamar o Pires. O Pires de Figueiredo era o general Walter Pires, ministro do Exército, sempre disposto a botar para quebrar.

(…) O presidente Michel Temer imaginou que o general Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército, poderia ser o seu Pires. Temer chamou o Exército para desbloquear as estradas e fazer mais o que fosse necessário. Villas Bôas fingiu ouvir.

08:21 -Presidente de associação pede para caminhoneiros liberarem estradas

O presidente da Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, pediu na noite deste domingo que motoristas que protestam nas rodovias em todo o Brasil “levantem acampamento e sigam a vida” após a publicação das medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer no Diário Oficial da União. Para Fonseca, com as medidas publicadas, a regularização do abastecimento ocorrerá “de oito a dez dias para normalizar, para fluir a oferta de carga”. A decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial.

08:03 – Aeroportos sem combustível

Falta combustível em pelo menos oito dos 54 aeroportos administrados pela Infraero no país. A recomendação é que os passageiros procurem as companhias para consultar a situação de seus voos. Os aeroportos que estão com falta de combustível são os de São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Aracaju (SE), João Pessoa (PB) e Teresina (PI). Apesar da falta de querosene, os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens.

07:52 – Greve continua em todo o país

A paralisação dos caminhoneiros entra nesta segunda-feira no oitavo dia. A categoria ainda mantém bloqueios em todo o país, o que causa o desabastecimento de produtos e combustível nas cidades. Polícias estaduais, Polícia Federal e tropas do Exército negociam a saída dos manifestantes das estradas e fazem escoltas para liberar a saída de caminhões-tanque de refinarias.

07:32 – Caos no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro continua em estado de atenção por causa da greve dos caminhoneiros, que compromete a distribuição de combustíveis, alimentos e outros produtos. O sistema de corredor exclusivo de ônibus (BRT) informou que operará com 35% de sua frota nesta segunda-feira (28), ou seja, 125 ônibus articulados circularão em dez linhas. A prefeitura informou que as empresas de ônibus conseguiram abastecer 40% de suas frotas.

07:30 – Com pressa, governo publica MPs em edição extra do Diário Oficial

O governo publicou na noite deste domingo, 27, em edição extra do Diário Oficial da União, as três medidas provisórias (MPs) para atender a novos pedidos dos caminhoneiros, que completaram uma semana parados.

Para tentar pôr fim à greve, o presidente Michel Temer cedeu e reduziu em R$ 0,46 o valor do diesel, com corte em tributos como a Cide e o PIS/Cofins.