Caminhoneiro é baleado na cabeça durante protesto no ES

Um caminhoneiro de 38 anos foi baleado na cabeça ao tentar abordar um caminhão que seguia numa estrada entre Santa Leopoldina e Cariacica, sede na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O crime aconteceu na noite deste domingo (27), no sétimo dia da greve dos caminhoneiros.

De acordo com a Polícia Civil, havia a informação de que alguns motoristas estavam cortando caminho pela estrada, para fugir dos protestos. Caminhoneiros descobriram, foram para o local e interditaram o trecho. Na abordagem, os manifestantes insistiam pra que a adesão fosse maior ao movimento.

Eles abordaram vários veículos, até que um motorista que estava com o filho vindo de Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Estado, tentou furar o bloqueio e o filho do condutor atirou quatro vezes contra os manifestantes.

Um dos disparos acabou acertando um manifestante na cabeça. A vítima foi socorrida para um hospital e passa bem. O filho do motorista foi preso por tentativa de homicídio.

