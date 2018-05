Sem hambúrger, Madero fecha restaurantes; Outback fica desabastecido

A greve dos caminhoneiros, que entrou no oitavo dia de paralisação, está afetando o funcionamento de restaurantes como Madero e Outback. Redes de fast food, como McDonald’s e Burger King podem ficar sem alguns itens do cardápio.

Na rede Madero, o primeiro restaurante a fechar por falta de produtos foi o localizado no shopping Serra Azul, em Itupeva (SP), no sábado. Outras dez unidades foram fechadas no domingo em diversas cidades.

No Madero, a dificuldade é que quase toda a produção própria está centralizada na fábrica do Paraná, que abastece as demais unidades. Sem conseguir embarcar a carga, os restaurantes acabam ficando desabastecidos.

O Outback ainda não fechou nenhum restaurante, mas admite que isso pode ocorrer a qualquer momento. “A rede esclarece que a medida não afetará todos os restaurantes, mas apenas os que não receberem os insumos necessários para a operação.”

O Burger King afirma que o protesto “tem impactado o abastecimento de insumos em inúmeras redes de alimentação”. Por conta desse problema, o Burger King pode suspender a venda de alguns de seus produtos temporariamente até que a situação se normalize.

O McDonald’s também admite que alguns itens do cardápio podem faltar nos restaurantes. “A paralisação dos caminhoneiros está provocando um desabastecimento no comércio em geral, incluindo todo o setor de alimentação. Estamos acompanhando a situação de perto e fazendo o possível para manter a operação normalizada.”