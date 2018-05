Ao vivo: greve de caminhoneiros entra no 9º dia com desabastecimento geral

O acordo proposto pelo presidente Michel Temer para encerrar a greve dos caminhoneiros não foi suficiente para acabar com os bloqueios nas estradas. O governo atribuiu a dificuldade para encerrar a greve à existência de infiltrados políticos dentro do movimento. Os líderes grevistas se dividiram sobre a continuidade da paralisação. A Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) defende o retorno ao trabalho, mas uma parte da categoria afirma que nem todas as reivindicações foram atendidas e por isso a greve continua. Enquanto isso, a população faz filas atrás de gasolina e álcool nos postos do país e aguarda o abastecimento de alimentos em supermercados e centros de distribuição.

Acompanhe as últimas notícias sobre a expectativa do fim da greve dos caminhoneiros, a falta de gasolina e demais combustíveis:

10:33 – Protestos param 107 frigoríficos no país

Praticamente todas as unidades produtoras de carne bovina do Brasil estão paradas em decorrência dos protestos de caminhoneiros, e 40 mil toneladas do produto deixaram de ser exportadas até agora, o equivalente a 170 milhões de dólares em receita que deixou de ser gerada, disse a associação da indústria nesta terça-feira.

10:16 – Feiras livres compactas em São Paulo

10:16 – Feiras livres compactas em São Paulo

Devido a escassez no abastecimento, a realização de feiras livres na capital será reduzida durante os próximos dias.

10:06 – Da coluna Radar: Há um ano, Temer previu que teria apoio popular para aumentar combustível

Michel Temer calculou mal, muito mal os efeitos de uma política apoiada em reajustes diários do preço dos combustíveis e aumento de impostos. Há aproximadamente um ano, em julho de 2017, o presidente tentava explicar o recente aumento do PIS/Cofins. Pode parecer piada, mas, na ocasião, ele previa que o brasileiro iria ser condescendente com a medida.

09:48 – Três movimentos “infiltrados” são identificados entre grevistas

O governo apura se três movimentos políticos – “Intervenção militar já”, “Fora Temer” e “Lula livre” – se infiltraram na paralisação dos caminhoneiros. Eles estariam alimentando os focos que ainda querem manter os bloqueios, mesmo após ter boa parte de suas reivindicações atendidas ou ao menos encaminhadas. Essa é uma leitura feita nas reuniões do gabinete de crise montado pelo Palácio do Planalto na semana passada.

Os caminhoneiros falam abertamente do problema. “Para esses que têm posição extremista, esse ou qualquer outro acordo não iria funcionar porque a intenção não é resolver problemas, mas criar o caos e a instabilidade”, disse o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Litti. Para o líder gaúcho, o grupo mais resistente ao acordo é movido “por um tema político e não econômico”.

09:19 – Fake news são combustível para a greve

“O Exército pode derrubar o governo constitucionalmente após sete dias e seis horas de greve.” “O Planalto determinou o bloqueio do WhatsApp para dificultar a comunicação dos caminhoneiros.” “Temer ordenou um apagão elétrico no país caso a paralisação não acabe.”

Essas e outras fake news — desmentidas no blog Me Engana que Eu Posto —circulam nos grupos de WhatsApp de caminhoneiros e são combustível para a parte do movimento que defende seguir com a greve para “mudar o país”.

09:12 – Jungmann diz que país não pode ficar nas mãos de “empresários inescrupulosos”

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, chamou empresários do setor de distribuição de combustíveis de “inescrupulosos” em entrevista nesta terça-feira à rádio CBN, e disse que eles vão pagar pelo que afirma ser um locaute que está por trás da paralisação dos caminhoneiros que entrou no nono dia. Um locaute, que é proibido por lei, ocorre quando empresários impedem funcionários de trabalhar. “Você pode ter certeza de que a partir de hoje, nós vamos começar a encontrar esses infiltrados”, afirmou.

09:03 – Mudanças no transporte público em São Paulo

09:03 – Mudanças no transporte público em São Paulo

Nesta terça e quarta-feira (29 e 30/05), as linhas do Metrô, da CPTM e da ViaQuatro, concessionária da linha 4-Amarela, funcionarão das 4h à 1h para facilitar o deslocamento da população durante a greve dos caminhoneiros.

08:45 – Preços dos combustíveis nas alturas

Postos de gasolina de vários pontos da cidade de São Paulo começaram a receber combustível na noite desta terça-feira. Os caminhões-tanque chegavam escoltados por carros da Polícia Militar, que permanecia nos postos. Em alguns estabelecimentos, preço da gasolina chegava a 5,10 reais.

08:01 – Abastecimento em postos melhora, mas está longe do ideal

Posto de gasolina no Distrito Federal Posto de gasolina no Distrito Federal

O abastecimento de combustíveis apresentou melhoras pelo país com a redução do movimento de paralisação dos caminhoneiros, mas a situação ainda está longe do ideal e deve demorar pelo menos uma semana para voltar ao normal, disse nesta terça-feira o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Aurélio Amaral.

Ainda há locais onde a situação é considerada delicada. Uma grande preocupação das autoridades é com o Porto de Suape, um polo importante para a Região Nordeste. “Lá em Suape a situação ainda é crítica e continua ruim também em Minas, Rondônia, São Paulo, Roraima, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Sergipe”, acrescentou o diretor, que disse esperar uma melhora ao longo do dia.

07:56 – Nove aeroportos parados

Nove dos 54 aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível no início desta terça-feira como reflexo da greve dos caminhoneiros. São eles:

Foz do Iguaçu/PR

Paulo Afonso/BA

Teresina/PI

Palmas/TO

João Pessoa/PB

Ilhéus/BA

Cuiabá/MT

Imperatriz/MA

Petrolina/PE

A Infraero esclarece que os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível no momento, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.

07:45 – Alimento escoltado no Rio

Uma força-tarefa envolvendo militares, policiais rodoviários federais e policiais militares fizeram uma operação, na madrugada de hoje (29), para escoltar 300 caminhões com alimentos perecíveis. Os produtos saíram da região serrana fluminense para a cidade do Rio de Janeiro.

6:40 – Radar – Flávio Rocha pega carona na greve para fazer campanha

Pré-candidato à Presidência da República pelo PRB, o empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, tem usado a greve dos caminhoneiros para se promover nas redes sociais.