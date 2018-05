Governo publica MPs dos caminhoneiros em edição extra do Diário Oficial

zoom_out_map 1/100 Militares do exército brasileiro escoltam carga de combustível na BR-116 em Canoas, Porto Alegre - 28/05/2018 (Diego Vara/Reuters)

zoom_out_map 2/100 Caminhão-tanque abastece posto de combustivel no Plano Piloto, região central de Brasília - 27/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

zoom_out_map 3/100 Policiais militares escoltam um caminhão que transporta combustível em Brasília - 27/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 4/100 Caminhão que transporta oficiais do exército passa por manifestantes que apóiam os caminhoneiros em protesto contra os altos preços do diesel em Luziania (GO) - 27/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 5/100 Um grupamento de militares da Polícia do Exército reforça segurança no entorno da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) - 27/05/2018 (Tânia Rego/Agência Brasil)

zoom_out_map 6/100 Manifestantes se juntam aos caminhoneiros na rodovia Anchieta, altura do km 23, no sentido litoral, durante protesto contra a alta no preço do diesel durante sétimo dia de paralisação - 27/05/2018 (Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress)

zoom_out_map 7/100 Homem carrega galões com gasolina em posto de combustível em Brasília - 26/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

zoom_out_map 8/100 O abastecimento de combustível no Distrito Federal começa a ser normalizado - 26/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

zoom_out_map 9/100 Oficial militar acena para caminhões do Exército na rodovia GO-010 em Goiás - 26/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 10/100 Oficial militar acena para caminhões do Exército na rodovia GO-010 em Goiás - 26/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 11/100 Policiais assumem posição depois de ordenar que caminhoneiros desobstruam a rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo (SP) - 26/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 12/100 Pessoas fazem fila em posto de gasolina buscando combustível em Luziânia, Góias - 27/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 13/100 Carros e pedestres fazem filas para comprar gasolina em um posto de combustível em Curitiba (PR) durante o sétimo dia de paralisação dos caminhoneiros - 26/05/2018 (Rodolfo Buhrer/Reuters)

zoom_out_map 14/100 Pessoas enchem galões de gasolina durante a paralisação de caminhoneiros em um posto de combustível em Curitiba (PR) - 26/05/2018 (Rodolfo Buhrer/Reuters)

zoom_out_map 15/100 Membros da Força de Segurança Nacional trabalham na tentativa de desobstruir a rodovia BR-04 em Luziania (GO) - 26/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 16/100 Policiais assumem posição depois de ordenar que caminhoneiros desobstruam a rodovia Anchieta em São Bernardo do Campo (SP) - 26/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 17/100 Viaturas do Choque da Polícia Militar são vistos na rodovia Régis Bittencourt durante sexto dia de paralisação dos caminhoneiros - 26/05/2018 (Reprodução/TV Globo)

zoom_out_map 18/100 Polícia Rodoviária Federal determina aos caminhoneiros que estão parados no acostamento da BR-040, em frente à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), que retirem os caminhões - 26/05/2018 (Vladimir Platonow/Agência Brasil)

zoom_out_map 19/100 O Gabinete de Gestão da Crise (GGC) determina que a Polícia Militar (PM) faça a escolta de cinco caminhões-tanques para abastecer o BRT no Rio - 26/05/2018 (Vladimir Platonow/Agência Brasil)

zoom_out_map 20/100 Ministro Carlos Marun concede entrevista após reunião, no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer e ministros que integram o gabinete de crise, para avaliar a situação nas rodovias federais - 26/05/2018 (Valter Campanato/Agência Brasil)

zoom_out_map 21/100 Ministro Carlos Marun concede entrevista após reunião, no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer e ministros que integram o gabinete de crise, para avaliar a situação nas rodovias federais - 26/05/2018 (Valter Campanato/Agência Brasil)

zoom_out_map 22/100 Caminhoneiros mantém bloqueio na rodovia Régis Bittencourt, a 30 km de São Paulo, durante greve em protesto ao preço dos combustíveis neste sábado - 26/05/2018 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 23/100 Caminhoneiros mantém bloqueio na rodovia Régis Bittencourt, a 30 km de São Paulo, durante greve em protesto ao preço dos combustíveis neste sábado - 26/05/2018 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 24/100 Motoristas enfrentam filas para abastecer em posto de combustíveis na zona norte de São Paulo (SP) devido à greve dos caminhoneiros que chega ao sexto dia neste sábado - 26/05/2018 (Newton Menezes/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 25/100 Protesto de caminhoneiros na Rodovia Régis Bittencourt, nos dois sentidos, na altura de Embu das Artes (SP) contra a alta dos preços dos combustíveis. A paralisação chega ao sexto dia neste sábado - 26/05/2018 (Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 26/100 Protesto de caminhoneiros na Rodovia Régis Bittencourt, nos dois sentidos, na altura de Embu das Artes (SP) contra a alta dos preços dos combustíveis. A paralisação chega ao sexto dia neste sábado - 26/05/2018 (Ronaldo Silva/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 27/100 Homens da Polícia do Exército garantem saída de caminhão-tanque de refinaria da Petrobras, na Baixada Fluminense - 25/05/2018 (Vladimir Platonow/Agência Brasil)

zoom_out_map 28/100 Homens da Polícia do Exército garantem saída de caminhão-tanque de refinaria da Petrobras, na Baixada Fluminense - 25/05/2018 (Vladimir Platonow/Agência Brasil)

zoom_out_map 29/100 Polícia Militar acompanha caminhões transportando gasolina de um posto em Canoas (RS) - 26/05/2018 (Diego Vara/Reuters)

zoom_out_map 30/100 Manifestantes protestam em estrada no município de Canoas (RS), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Diego Vara/Reuters)

zoom_out_map 31/100 Caminhões bloqueiam estrada em Cristalina (GO), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros, que protestam contra o aumento no preço dos combustíveis - 25/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 32/100 Vista aérea mostra bloqueio de caminhões na BR-262, na cidade de Juatuba (MG) - 25/05/2018 (Douglas Magno/AFP)

zoom_out_map 33/100 Pessoas fazem fila para encher galões em posto de combustíveis, na cidade de Luziânia (GO), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 34/100 Viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) escoltam dois caminhões de combustíveis, em Porto Alegre (RS) - 25/05/2018 (Diego Vara/Reuters)

zoom_out_map 35/100 Caminhões de gás com destino a hospitais são liberados com escolta da Polícia Militar, em Barueri (SP), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress)

zoom_out_map 36/100 Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Régis Bittencourt, na altura da cidade de Embu das Artes (SP), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 37/100 Pessoas são vistas carregando galões vazios próximas de posto de combustíveis em Brasília (DF) - 25/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 38/100 O presidente da República, Michel Temer, se reúne com o GSI - Gabinete de Segurança Institucional, em Brasília (DF), para tratar sobre a greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Marcos Corrêa/PR)

zoom_out_map 39/100 Em pronunciamento, o presidente Michel Temer anuncia o uso de forças federais de segurança para liberar rodovias bloqueadas por caminhoneiros - 25/05/2018 (Antonio Cruz/Agência Brasil)

zoom_out_map 40/100 Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia Washington Luis, na altura do município de Duque de Caxias (RJ), durante o quinto dia de greve - 25/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 41/100 Avião é abastecido no Aeroporto Internacional de Brasília (DF), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 42/100 Unidade da rede McDonald´s na cidade de Ribeirão Pires (SP), informa que alguns lanches estão esgotados devido à greve dos caminhoneiros. Abastecimento de pão e ingredientes está comprometido. - 25/05/2018 (Facebook/Reprodução)

zoom_out_map 43/100 Caixas de frutas. verduras e legumes são vistas vazias no CEASA de Brasília (DF), durante o quinto dia da greve dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 44/100 Manifestantes montam uma barricada em uma estrada enquanto protestam contra os preços dos combustíveis no bairro de São Marino, Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte (MG) - 25/05/2018 (Douglas Magno/AFP)

zoom_out_map 45/100 Policial passa por um carro incendiado por manifestantes que protestam contra os preços dos combustíveis no bairro de São Marino, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte (MG) - 25/05/2018 (Douglas Magno/AFP)

zoom_out_map 46/100 Mulher deixa um posto de combustível carregando galão de gasolina sobre uma moto em Manaus (AM) - 25/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 47/100 Protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel na Via Dutra, na região de Jacareí, no interior de São Paulo - 25/05/2018 (Nilton Cardin/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 48/100 Na distribuidora da Petrobrás localizada em Barueri, vans escolares apoiam o movimento de paralisação dos caminhoneiros - 25/05/2018 (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress)

zoom_out_map 49/100 Condutores de vans escolares realizam protesto em apoio à greve dos caminhoneiros, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo - 25/05/2018 (Johnny Morais/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 50/100 Comboio de caminhões tanques são escoltados por viaturas da Polícia Militar, levando querosene do aeroporto de Cumbica para o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo durante a madrugada - 25/05/2018 (Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress)

zoom_out_map 51/100 Manifestantes liberam caminhões abastecidos na distribuidora de combustivel em Brasília, após acordo com a policia militar - 24/05/2018 (Wilson Dias/Agência Brasil)

zoom_out_map 52/100 Polícia Militar escolta um caminhão durante abastecimento de um posto de gasolina em Brasília - 25/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 53/100 Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro - 24/05/2018 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 54/100 Greve de caminhoneiros causa desabastecimento de combustível em postos de gasolina da cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro - 24/05/2018 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

zoom_out_map 55/100 Prateleira com poucos produtos em supermercado de Porto Alegre (RS). Consumidores reclamam da falta de alguns itens nos comércios, causada pela greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Davi Magalhães/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 56/100 Prateleira com poucos produtos em supermercado de Porto Alegre (RS). Consumidores reclamam da falta de alguns itens nos comércios, causada pela greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Davi Magalhães/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 57/100 Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia Washington Luís, na altura do município de Duque de Caixas (RJ) - 24/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 58/100 Grupo de caminhoneiros bloqueiam estradas em Brasília (DF) - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 59/100 Produtores de Nova Prata do Iguaçu (PR) jogam leite fora (Ocepar/Divulgação)

zoom_out_map 60/100 Policiais realizam cordão próximo de base de distribuição de combustíveis, em Brasília (DF) - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 61/100 Policiais realizam cordão próximo de base de distribuição de combustíveis, em Brasília (DF) - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 62/100 Produtores de Nova Prata do Iguaçu (PR) jogam leite fora (Ocepar/Divulgação)

zoom_out_map 63/100 Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia Washington Luís, na altura do município de Duque de Caixas (RJ) - 24/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 64/100 Caminhoneiros brasileiros bloqueiam a estrada Regis Bittencourt, durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 24/05/2018 (Miguel Schincariol/AFP)

zoom_out_map 65/100 Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (SP), durante o quarto dia de greve - 24/05/2018 (Miguel Schincariol/AFP)

zoom_out_map 66/100 Brasilienses enfrentam até 4km de filas para abastecer em posto de combustíveis que vende gasolina a R$ 2,98, no quarto dia da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

zoom_out_map 67/100 Brasilienses enfrentam até 4km de filas para abastecer em posto de combustíveis que vende gasolina a R$ 2,98, no quarto dia da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

zoom_out_map 68/100 Caminhoneiros bloqueiam a rodovia BR-040, na altura da cidade de Duque de Caxias (RJ) - 24/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 69/100 Veículos fazem fila em posto de combustíveis em Brasília (DF), durante o quarto dia da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 70/100 Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo (SP), durante o quarto dia de greve - 24/05/2018 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 71/100 Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo (SP) - 24/05/2018 (Miguel Schincariol/AFP)

zoom_out_map 72/100 Motociclistas formam filas em posto de combustíveis no Recife (PE) durante a greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Marlon Costa/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 73/100 Posto na zona oeste de São Paulo, fecha por falta de combustível devido ao não abastecimento por conta da paralisação dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress)

zoom_out_map 74/100 Motoristas enfrentam fila em posto de gasolina na avenida Nove de julho, centro de São Paulo. A greve dos caminhoneiros, que entra hoje no quarto dia e já afeta a oferta de combustível nos postos do país - 24/05/2018 (Nelson Antoine/Folhapress)

zoom_out_map 75/100 Vista do Terminal de ônibus Bandeira, localizado na região central de São Paulo. A prefeitura determinou que apenas 60% da frota de ônibus da cidade, saíssem para circulação normal, fazendo racionamento de combustível Diesel, por causa da greve dos caminhoneiros - 24/05/2018 (Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

zoom_out_map 76/100 Movimentação no Ceasa-RJ de Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde a greve dos caminhoneiros começa a afetar a distribuição de alimentos - 24/05/2018 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 77/100 Manifestação de caminhoneiros no distrito industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes, contra o aumento no preço dos combustíveis - 24/05/2018 (Jonny Ueda/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 78/100 População forma fila nos postos de Brasília durante a madrugada após pronunciamentos de que o combustível começa a faltar - 24/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

zoom_out_map 79/100 População forma fila nos postos de Brasília durante a madrugada após pronunciamentos de que o combustível começa a faltar - 24/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

zoom_out_map 80/100 Placa em posto de gasolina, no Distrito Federal, em Brasília, indica a falta de etanol. Devido à greve dos caminhoneiros, o combustível não chegou aos postos - 24/05/2018 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

zoom_out_map 81/100 Veículos fazem fila para abastecer em posto de combustíveis de São Paulo (SP), durante a greve dos caminhoneiros - 23/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 82/100 Veículos fazem fila para abastecer em posto de combustíveis de São Paulo (SP), durante a greve dos caminhoneiros - 23/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 83/100 Postos de combustíveis amanhecem com filas na cidade de São José dos Campos (SP) - 23/05/2018 (Nilton Cardin/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 84/100 Caminhoneiros bloqueiam estradas próximas ao Porto de Santos - 23/05/2018 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 85/100 Caminhoneiros bloqueiam a entrada principal da Transpetro, em Barueri (SP) - 23/05/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters)

zoom_out_map 86/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA) - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 87/100 Movimentação em posto de combustíveis em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro (RJ) - 23/05/2018 (Marcelo Fonseca/Folhapress)

zoom_out_map 88/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 89/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 90/100 Vista aérea mostra a rodovia BR-262, em Juatuba (MG), bloqueia por caminhões durante greve, em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Douglas Magno/AFP)

zoom_out_map 91/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 92/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 93/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-324, em Simões Filho (BA), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 94/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-040, na altura da cidade de Luziânia (GO), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 95/100 Caminhoneiros bloqueiam a BR-116, próximo da cidade de Magé (RJ), durante greve em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis - 23/05/2018 (Mauro Pimentel/AFP)

zoom_out_map 96/100 Caminhoneiros bloqueiam a rodovia Régis Bittencourt, em Embu das Artes (SP), no km 279 - 23/05/2018 (TV Globo/Reprodução)

zoom_out_map 97/100 Caminhoneiros autônomos realizam o terceiro dia de protesto na BR 101, na altura do Trevo de Manilha, sentido Rio de Janeiro (RJ). Os motoristas organizam a paralisação contra o aumento do preço do combustível - 23/05/2018 (Jose Lucena/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 98/100 Caminhoneiros bloqueiam a rodovia BR-116, em São Paulo, durante um protesto nacional contra o aumento no preço dos combustíveis - 21/05/2018 (TV Globo/Reprodução)

zoom_out_map 99/100 Caminhoneiros são vistos à beira da estrada após paralisarem a BR-116, em Curitiba, durante um protesto nacional contra o aumento do preço do combustível - 21/05/2018 (Rodolfo Buhrer/Reuters)