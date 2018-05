Ações da Petrobras caem 9,75% com greve dos caminhoneiros

As ações da Petrobras operam em baixa nesta segunda-feira, 27, influenciadas pela paralisação dos caminhoneiros. Às 12h20, os papéis preferenciais da companhia apresentavam desvalorização de 9,75%.

O anúncio de redução no preço do diesel pelo presidente da República, Michel Temer, deixa o investidor apreensivo em relação à interferência do governo na empresa, mesmo com o compromisso de que o governo federal assumirá os sacrifícios no orçamento e honrará seus compromissos sem comprometer a Petrobras.

Esse novo impacto financeiro gerado aos cofres públicos pelos custos na redução do preço do diesel também preocupa o mercado e leva à desvalorização das ações da companhia.

Além disso, a crise instalada no país deixa ainda mais incerto o conturbado cenário político do país. A greve dos caminhoneiros entrou no seu oitavo dia nesta segunda-feira. A categoria protesta contra o aumento dos combustíveis. Temer comunicou que o preço do diesel sofrerá uma redução de 0,46 centavos por litro do combustível, entre outras medidas. As tentativas do governo, no entanto, não foi o suficiente para desmobilizar o movimento.

A diminuição do preço do petróleo no mercado internacional também contribuem para a queda nos papéis da companhia.

No mesmo horário o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, caía 3,81%, aos 75.899,52 pontos. O dólar operava em alta de 1,17%, cotado a 3,71 reais.