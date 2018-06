No sexto dia da Copa do Mundo de 2018, nesta terça-feira, 19, acontecerão três partidas, com as estreias de Colômbia e Polônia, pelo Grupo H, fechando a primeira rodada. O dia também será marcado pelo início da segunda rodada, com a Rússia enfrentando o Egito, pelo Grupo A.

A Colômbia estreia contra o Japão, a partir das 9 horas (horário de Brasília), na Arena Mordovia, pelo Grupo H, com transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV. Os colombianos chegam novamente com sua melhor geração da história e lutam para ir mais longe do que em 2014, quando caíram nas quartas de final contra o Brasil. Neste ano, a seleção colombiana empatou com Austrália e Egito, mas a única vitória que teve foi no jogo com a favorita França, em Paris. O destaque colombiano é o meia James Rodríguez, também meia do Bayern de Munique, artilheiro da última edição do Mundial.

O Japão é o azarão do Grupo H, que, além da Colômbia, ainda tem Polônia e Senegal disputando uma vaga na segunda fase. Os japoneses vivem o final de uma geração em que os destaques são os experientes Keisuke Honda e Shinji Kagawa. Em sua quinta participação em Copas, o Japão perdeu os últimos três jogos que realizou neste ano.

O segundo jogo do dia será entre Polônia e Senegal, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Spartak, em Moscou, pelo Grupo H. A partida tem grande chance de definir quem avançará às oitavas de final. A Colômbia tem um leve favoritismo no grupo, deixando poucas chances aos poloneses e senegaleses. Apesar de não possuírem os melhores conjuntos, Polônia e Senegal contam com grandes nomes em seus elencos, como o polonês Robert Lewandowski, artilheiro do Bayern de Munique, que fará sua estreia em Copas, assim como Sadio Mané, um dos destaques do Liverpool, astro da seleção senegalesa. O jogo terá transmissão da TV Globo, Fox Sports e SporTV.

A última partida do dia abre a segunda rodada das fase de grupos, com a Rússia encarando o Egito, às 15h (horário de Brasília), no Estádio São Petersburgo, com transmissão da TV Globo, Fox Sports, Fox Sports 2 e SporTV. Na primeira rodada, os russos surpreenderam goleando a Arábia Saudita por 5 a 0, e uma vitória contra o Egito pode classificar a seleção anfitriã com uma rodada de antecedência. Derrotados na estreia aos 44 minutos do segundo tempo contra o Uruguai, os egípcios não podem mais errar, a fim de que se mantenham na briga pela classificação. Para isso, a seleção egípcia coloca suas esperanças na volta de seu artilheiro Mohamed Salah, poupado no primeiro jogo.