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Em Montevidéu, Palmeiras e Estudiantes revivem a histórica final de 1968 em busca da glória continental. O Verdão tenta o tetracampeonato da Libertadores, enquanto os argentinos miram o penta. Confira os bastidores, prováveis escalações e onde assistir à grande decisão.

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O Palmeiras enfrenta o Estudiantes neste sábado, 28, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela grande final da Copa Libertadores de 2026. A decisão será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Em busca de seu quarto título da competição, o Palmeiras terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo F, com 11 pontos, e construiu uma campanha de seis vitórias, três empates e três derrotas. Nas oitavas de final, eliminou o Cerro Porteño por 2 a 1 no placar agregado. Nas quartas, superou a LDU nos pênaltis, após vencer por 1 a 0 em São Paulo e perder por 3 a 2 em Quito. Na semifinal, passou pelo Fluminense também nas penalidades, com destaque para o goleiro Carlos Miguel.

Já o Estudiantes entra em campo em busca de seu quinto título da Libertadores, após conquistar as edições de 1968, 1969, 1970 e 2009. Sob o comando de Alexander Medina, a equipe argentina terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, atrás do Flamengo, e acumula quatro vitórias, sete empates e apenas uma derrota na competição. Nas oitavas de final, eliminou a Universidad Católica por 4 a 1 no placar agregado. Nas quartas, superou o Corinthians após empatar por 1 a 1 na Argentina e vencer por 1 a 0 em São Paulo. Na semifinal, protagonizou uma classificação histórica diante do Flamengo, após dois empates sem gols e uma vitória por 3 a 2 nos pênaltis, no Maracanã, com três defesas do goleiro Fernando Muslera. O clube também chega embalado pela conquista da Supercopa Argentina, no dia 12 de novembro, quando venceu o Independiente Rivadavia por 3 a 2, na prorrogação.

Palmeiras e Estudiantes já se enfrentaram cinco vezes na história, com três vitórias palmeirenses e duas argentinas. Pela Libertadores, foram três confrontos, todos pela final de 1968, quando o Estudiantes conquistou seu primeiro título continental. A decisão deste sábado será uma revanche histórica, disputada no mesmo estádio em que os argentinos derrotaram o Palmeiras por 2 a 0 no jogo de desempate da final de 1968. Naquela ocasião, o Estudiantes venceu por 2 a 1 em La Plata, perdeu por 3 a 1 no Pacaembu e conquistou a taça no Estádio Centenário, em Montevidéu. Agora, 58 anos depois, as equipes voltam ao mesmo palco para disputar o título mais importante do futebol sul-americano.

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Onde assistir a Palmeiras x Estudiantes ao vivo?

A partida entre Palmeiras e Estudiantes terá transmissão ao vivo da TV Globo, ESPN, ge tv, Disney+ e Paramount+. O confronto acontece neste sábado, 28, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pela final da Copa Libertadores de 2026.

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Prováveis escalações:

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Marcos Rojo; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela);

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela);

Quarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela);

Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colômbia);

VAR: Juan Soto (Venezuela);

AVAR: Yender Herrera (Venezuela);

AVAR 2: Alexander Guzmán (Colômbia);

AVAR 3: David Rodríguez (Colômbia).