Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

Lucas Macorin, de 35 anos, foi anunciado oficialmente pelo Corinthians nesta quinta-feira (26) como novo treinador da equipe feminina. O profissional chega após trabalhar nas categorias de base do Palmeiras e tem a missão de recuperar o protagonismo das Brabas.

Em meio às diversas crises enfrentadas pelo Corinthians, o futebol feminino do clube também foi afetado. As Brabas, que durante anos mantiveram sua hegemonia na modalidade, perderam espaço para outras equipes nas últimas temporadas.

Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro ganharam protagonismo no cenário do futebol feminino, com conquistas no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

Em 2026, o Corinthians ainda disputa o título da Copa Paulista Feminina. Buscando reorganizar o departamento antes do fim do ano e iniciar o planejamento para a próxima temporada, o clube anunciou a contratação de Macorin.

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A trajetória de Lucas Macorin no futebol

Macorin iniciou sua carreira em 2010, no Centro Olímpico, justamente no futebol feminino, onde trabalhou nas categorias de base. Posteriormente, migrou para o futebol masculino, acumulando experiências na formação de atletas.

Com passagem pelo Audax, assumiu, aos 24 anos, o comando da equipe profissional do Grêmio Osasco, na Série A3 do Campeonato Paulista. Também trabalhou no Osasco FC e no Ska Brasil.

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No São Paulo, permaneceu durante cinco anos e meio, exercendo funções de treinador e auxiliar técnico nas categorias de base. O profissional também teve passagem pela seleção brasileira sub-20, como auxiliar técnico de André Jardine.

No Palmeiras, comandou as equipes sub-15 e sub-18, além de atuar como auxiliar técnico do sub-20. Entre suas conquistas, está a primeira edição da Messi Cup, disputada nos Estados Unidos, com vitória sobre o River Plate na final.

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O desafio de recuperar o protagonismo das Brabas

Macorin retorna ao futebol feminino após 13 anos de dedicação ao masculino. Com sólida experiência na formação de jogadores, mas afastado há mais de uma década da modalidade, o treinador foi escolhido para reconstruir uma das equipes mais vitoriosas da América do Sul.

Seu contrato com o Corinthians é por tempo indeterminado, e sua estreia está prevista para domingo (29), contra o São Bento, pela Copa Paulista Feminina.

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