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Já campeão brasileiro, o Flamengo visita o Coritiba no Couto Pereira pela 37ª rodada. Enquanto o Rubro-Negro cumpre tabela, o Coxa quer a vitória em sua despedida da torcida para selar vaga na Sul-Americana. Confira onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem.

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O Coritiba recebe o Flamengo neste domingo, 29, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto marca a última apresentação do Coxa diante de sua torcida nesta temporada e coloca frente a frente equipes com objetivos distintos na reta final da competição.

Na 12ª colocação, com 45 pontos conquistados em 36 partidas, o Coritiba busca uma vitória para se aproximar da classificação à Copa Sul-Americana de 2027. Com a permanência na Série A já garantida, a equipe paranaense tenta encerrar a temporada com uma conquista importante para seu planejamento esportivo. Sob o comando interino de Guilherme Bossle, o Coxa chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, fora de casa, na última rodada. O treinador terá os retornos do zagueiro Jacy, capitão da equipe, e do volante Nicolás Fonseca, que cumpriram suspensão. Por outro lado, Lucas Ronier, Keno e Rodrigo Moledo estão entre os desfalques por problemas físicos.

Já o Flamengo entra em campo na liderança isolada, com 80 pontos, e chega à penúltima rodada com o título nacional matematicamente garantido. Comandada por Leonardo Jardim, a equipe carioca conquistou o campeonato após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, no último sábado, 21. O Rubro-Negro soma 24 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas, além de ter marcado 74 gols na competição. Para o confronto em Curitiba, o treinador poderá contar novamente com Erick Pulgar, Léo Pereira e Nicolás de la Cruz, que desfalcaram a equipe contra o Palmeiras.

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Onde assistir a Coritiba x Flamengo ao vivo?

A partida entre Coritiba e Flamengo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na televisão aberta, incluindo a RPC no Paraná, e do Premiere, no sistema pay-per-view. O confronto acontece neste domingo, 29, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Prováveis escalações:

Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Nicolás Fonseca; Josué, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Guilherme Bossle (interino).

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Jorge Carrascal (Gonzalo Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA);

Quarta árbitra: Andreza Helena de Siqueira (MG);

VAR: Diego Pombo Lopez (BA);

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS);

AVAR 2: Andressa Hartmann (RS).