Depois de cinco anos no comando do Palmeiras, Leila Pereira anunciou que se despede do clube paulista em dezembro de 2027, ao fim de sua atual gestão. A presidente fez história no futebol brasileiro, sendo referência também na administração de empresas no país. Neste sábado, 28, pode conquistar a primeira Libertadores como líder do time paulista. Mesmo dividindo opiniões entre os torcedores, ela conseguiu ser uma dirigente com diversos diferenciais, que, com certeza, ajudaram o Palmeiras.

Leila seguiu com a decisão de manter Abel Ferreira como técnico ao longo dos seus cinco anos de mandato. Apesar de ter conquistado uma Libertadores e dois Brasileirões com o clube, os fãs não aprovam a “eterna” permanência do treinador. Entretanto, mesmo com a pressão da torcida, não abriu mão de ter o português à frente do seu elenco. Enquanto o Flamengo, também time de destaque, teve dez técnicos no mesmo período, o Alviverde seguiu firme com Abel.

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Outro ponto que a presidente dá exemplo é saber como lucrar com jogadores. O time passou a investir mais na base, o que se refletiu em dividendos. Entre 2015 e 2024, gastou 250 milhões de reais e vendeu mais de 1,8 bilhão. Endrick e Estêvão, por exemplo, chegaram à Seleção Brasileira e à Copa do Mundo de 2026 antes dos 20 anos, ambos revelados pela equipe. Além disso, saíram do Palmeiras diretamente para times da Europa, como Real Madrid e Chelsea.

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Sem medo de outros clubes

Outro ponto característico de sua gestão: Leila sempre diz sua opinião sincera. Em diversos momentos, criticou o Flamengo, time com a maior torcida do país, e foi contra as decisões de outros dirigentes. Apesar de pensar primeiro no Palmeiras, sabe olhar para o coletivo do futebol.

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Em 2025, criticou o clube carioca após os dirigentes entrarem com uma ação judicial para bloquear pagamento dos direitos de transmissão do Brasileirão. “Minha sugestão seria criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho, nenhum clube é maior que o futebol brasileiro”, expôs.

Da mesma maneira, não criticou a proibição das bets, indo contra boa parte dos outros presidentes. Enquanto 17 times brasileiros pediram um período de transição após o fim das casas de apostas online, Leila afirmou que a falta de patrocínio não seria um problema. “A gente vai conseguir repor esses recursos porque os recursos que o Palmeiras tinha com a bet eram normais, nada exorbitante. Era um patrocínio importante, mas não tenho dúvidas de que nosso pessoal vai conseguir repor”.

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Não se sabe ao certo o futuro de Leila após saída do Palmeiras, mas ela foi um exemplo de como administrar de maneira correta um clube de futebol. A presidente não descarta ida para outros times, mas agora ainda pensa no Alviverde. “Saindo do Palmeiras, se algum clube quiser a ajuda da Leila Pereira, achar que eu possa continuar colaborando com o futebol brasileiro, podemos conversar”.