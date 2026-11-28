O exemplo de Leila Pereira no Palmeiras, que replica sucesso dentro e fora de campo
Presidente anunciou que deixará o comando do clube após cinco anos, no final de 2027
Depois de cinco anos no comando do Palmeiras, Leila Pereira anunciou que se despede do clube paulista em dezembro de 2027, ao fim de sua atual gestão. A presidente fez história no futebol brasileiro, sendo referência também na administração de empresas no país. Neste sábado, 28, pode conquistar a primeira Libertadores como líder do time paulista. Mesmo dividindo opiniões entre os torcedores, ela conseguiu ser uma dirigente com diversos diferenciais, que, com certeza, ajudaram o Palmeiras.
Leila seguiu com a decisão de manter Abel Ferreira como técnico ao longo dos seus cinco anos de mandato. Apesar de ter conquistado uma Libertadores e dois Brasileirões com o clube, os fãs não aprovam a “eterna” permanência do treinador. Entretanto, mesmo com a pressão da torcida, não abriu mão de ter o português à frente do seu elenco. Enquanto o Flamengo, também time de destaque, teve dez técnicos no mesmo período, o Alviverde seguiu firme com Abel.
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Outro ponto que a presidente dá exemplo é saber como lucrar com jogadores. O time passou a investir mais na base, o que se refletiu em dividendos. Entre 2015 e 2024, gastou 250 milhões de reais e vendeu mais de 1,8 bilhão. Endrick e Estêvão, por exemplo, chegaram à Seleção Brasileira e à Copa do Mundo de 2026 antes dos 20 anos, ambos revelados pela equipe. Além disso, saíram do Palmeiras diretamente para times da Europa, como Real Madrid e Chelsea.
Sem medo de outros clubes
Outro ponto característico de sua gestão: Leila sempre diz sua opinião sincera. Em diversos momentos, criticou o Flamengo, time com a maior torcida do país, e foi contra as decisões de outros dirigentes. Apesar de pensar primeiro no Palmeiras, sabe olhar para o coletivo do futebol.
Em 2025, criticou o clube carioca após os dirigentes entrarem com uma ação judicial para bloquear pagamento dos direitos de transmissão do Brasileirão. “Minha sugestão seria criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho, nenhum clube é maior que o futebol brasileiro”, expôs.
Da mesma maneira, não criticou a proibição das bets, indo contra boa parte dos outros presidentes. Enquanto 17 times brasileiros pediram um período de transição após o fim das casas de apostas online, Leila afirmou que a falta de patrocínio não seria um problema. “A gente vai conseguir repor esses recursos porque os recursos que o Palmeiras tinha com a bet eram normais, nada exorbitante. Era um patrocínio importante, mas não tenho dúvidas de que nosso pessoal vai conseguir repor”.
Não se sabe ao certo o futuro de Leila após saída do Palmeiras, mas ela foi um exemplo de como administrar de maneira correta um clube de futebol. A presidente não descarta ida para outros times, mas agora ainda pensa no Alviverde. “Saindo do Palmeiras, se algum clube quiser a ajuda da Leila Pereira, achar que eu possa continuar colaborando com o futebol brasileiro, podemos conversar”.